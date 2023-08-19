Garry Rodrigues Ankaragücü'nde
MKE Ankaragücü,Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor.
GARRY RODRİGUES ANKARAGÜCÜ'NDE
Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.
Olympiakos'la 2 sezonda 51 maça çıkan Garry Rodrigues, 8 gol atarken 2 de asist yaptı.