Garry Rodrigues Ankaragücü'nde

MKE Ankaragücü,Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İşte detaylar...

Garry Rodrigues Ankaragücü'nde
Garry Rodrigues Ankaragücü'nde
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor.

GARRY RODRİGUES ANKARAGÜCÜ'NDE

Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Garry Rodrigues Ankaragücü'nde - Resim : 1

Galatasaray'a 2016'da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Olympiakos'la 2 sezonda 51 maça çıkan Garry Rodrigues, 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

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# MKE Ankaragücü
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