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Gary Medel: Gözü kara bir futbol anlayışım var

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, taraftarları memnun etmek için mücadele veren, gerektiğinde tekmeye kafa atabilecek bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Gary Medel: Gözü kara bir futbol anlayışım var

Siyah-beyazlı takıma sezon başında transfer olan ve mücadeleci futboluyla taraftarların sevgisini kazanan Medel, Beşiktaş dergisinin mart sayısında yer alan röportajında, "Gözü kara bir futbol anlayışım var. Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın, ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var." ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla İstanbul'da vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Şilili futbolcu, şu görüşlere yer verdi:
"Kayınvalidem bizi ziyarete geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye'yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum."

Futbol kariyerindeki kırılmalar konusunda bilgiler veren Medel, "Uluslararası birçok anı ve başarı illaki var. Çok değişik hatıralarım da var ama benim en önemli kırılma anım ve futbol algımı değiştiren dönem, 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili’de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili’ye ilaç gibi gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gary Medel #beşiktaş
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