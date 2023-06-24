Gazi Koşusu Balosu İstanbul'da yapıldı

Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleştirilen geceye, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Adalı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle bu seneki koşusunun özel olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

- 7, 8 ay boyunca bu yarışın hazırlıklarını yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in adını taşıyan bu kupa bizim için çok önemli. Umarım adına layık bir gün geçiririz.

97. Gazi Koşusu, pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.