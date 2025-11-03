Gaziantep, Alanyaspor deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki takım, Alanyaspor ve Gaziantep FK, Alanya Oba Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. 10 maçta 17 puan toplayarak 7. sırada yer alan Gaziantep FK, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanma hedefini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise 10 maçta topladığı 13 puanla 10. sırada bulunuyor ve sahasında kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmanın peşinde. İki takım da ligdeki son maçlarında istedikleri sonuçları alamasa da, kupada aldıkları galibiyetlerle moral buldular.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Maç saat 20:00'de başlayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor (3-4-2-1): Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Ümit, Ruan, G. Makouta, N. Janvier, Yusuf, I. Hagi, Ibrahim, U. Ogundu.

Gaziantep FK (4-2-3-1): Zafer Görgen, L. Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, D. Camara, K. Kozlowski, A. Maxim, Yusuf, M. Bayo.