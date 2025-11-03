Gaziantep, Alanyaspor deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Akdeniz'de keyifli bir mücadeleye sahne oluyor! Ligde 7. sırada yer alan Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, 10. sıradaki Joao Pereira'nın Alanyaspor'una konuk oluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep, Alanyaspor deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki takım, Alanyaspor ve Gaziantep FK, Alanya Oba Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. 10 maçta 17 puan toplayarak 7. sırada yer alan Gaziantep FK, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanma hedefini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise 10 maçta topladığı 13 puanla 10. sırada bulunuyor ve sahasında kazanarak rakibiyle puan farkını kapatmanın peşinde. İki takım da ligdeki son maçlarında istedikleri sonuçları alamasa da, kupada aldıkları galibiyetlerle moral buldular.

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadelenin yayın bilgileri de belli oldu.

Maç saat 20:00'de başlayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor (3-4-2-1): Ertuğrul Taşkıran, N. Lima, F. Aliti, Ümit, Ruan, G. Makouta, N. Janvier, Yusuf, I. Hagi, Ibrahim, U. Ogundu.

Gaziantep FK (4-2-3-1): Zafer Görgen, L. Perez, Arda, Semih, Nazım, Melih, D. Camara, K. Kozlowski, A. Maxim, Yusuf, M. Bayo.

Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Rizespor, 5 maçtır kazanamayan krizdeki Karagümrük'ü ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Eyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileriEyüpspor Antalyaspor'u konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileriSpor
alanyaspor ​Gaziantep
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
59 ilde 'siber kalkan' operasyonu
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
“İngiliz Kemal” hakkındaki rapor gün yüzüne çıktı
Çok Okunanlar
4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta! 4 Kasım Salı İstanbul'da o ilçeler karanlıkta!
Çin'in o kararı fiyatları düşürdü Çin'in o kararı fiyatları düşürdü
Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi? Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi?
Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı! Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı!
Bahar havası aldatmasın! Bahar havası aldatmasın!