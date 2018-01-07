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Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74

Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74

Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 74-66 yendi.
Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Gaziantep Basketbol ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip karşısında çeyreğin sonunda farkı kapatan ve öne geçen Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe McCollum'un sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 39-33 önde gitti.
Üçüncü periyotta Gaziantep Basketbol'a 11 sayı şansı tanıyan, buna karşın 26 sayı bulan lacivert-beyazlılar, final çeyreğine 65-44 üstün girdi.
Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına rağmen skorda önde kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Motum, maçın en skorer oyuncusu oldu.


Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 13, Carter 4, Orhan Haciyeva 2, Lyons 11, Freimanis 11, Balazic, Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt 7, Erol Can Çinko 3
Anadolu Efes: McCollum 15, Birkan Batuk 6, Motum 20, Dunston 12, Simon 4, Brown 11, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Muhaymin Mustafa, Dragic 6
1. Periyot: 18-17
Devre: 33-39
3. Periyot: 44-65


Kaynak: AA
Etiketler; #anadolu efes #basketbol #gaziantep #gaziantep basketbol #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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