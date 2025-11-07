Gaziantep FK– Çaykur Rizespor maçı öncesi kriz! 4 oyuncu sınırda, 3 isim yok

Süper Lig’de çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK, 12. haftada Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Kırmızı-siyahlılar kazanarak zirve yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor, ancak maç öncesi önemli eksikler can sıkıyor.

Gaziantep FK– Çaykur Rizespor maçı öncesi kriz! 4 oyuncu sınırda, 3 isim yok
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk etmeye hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 14.30’da başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Oğuzhan Çakır yapacak.

Gaziantep ekibi, ligde şu ana kadar çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu performansıyla 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 6. sırada giriyor.

İKİ TAKIM ARASINDA BERABERLİK YOK

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Güneydoğu temsilcisi bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki hiçbir mücadele berabere bitmedi.

Gaziantep ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Gaziantep FK’da Rizespor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ndiaye, Arda Kızıldağ, Melih Kabasakal ve Yusuf Kabadayı, bu maçta kart görmeleri halinde 13. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU KADRODA YOK

Gaziantep temsilcisinde sakatlıkları süren Mbakata, Ali Mevran Ablak ve Tayyip Talha Sanuç kadroda yer alamayacak.

