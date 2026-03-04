Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı neden başlamadı: Stadyumda elektrik sorunu
Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda yaşanan aydınlatma arızası nedeniyle planlanan saatte başlayamadı. Teknik ekipler sorunu gidermek için çalışma başlattı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan karşılaşma teknik aksaklık nedeniyle gecikti.
Saat 20.30’da başlaması beklenen mücadele, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda yaşanan aydınlatma sistemi arızası nedeniyle planlanan saatte başlatılamadı.
Kale arkası bölümündeki ışıklarda yaşanan teknik sorun nedeniyle sahadaki aydınlatma yeterli seviyeye ulaşmadı. Bunun üzerine hakem heyeti ve organizasyon yetkilileri durumu incelemeye aldı.
Stadyumda yapılan anonslarda teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışma başlattığı belirtilirken, karşılaşmanın gerekli ışık seviyesinin sağlanmasının ardından başlayacağı ifade edildi.
Maç 21.30'a ertelendi.