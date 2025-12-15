Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden (FK) yapılan açıklama ile teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığı kesinleşti.

Gaziantep FK tarafından yapılan resmi duyuruda, tecrübeli teknik adamın istifa sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi: ''Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.''

Gaziantep FK burak yılmaz
