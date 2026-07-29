Gaziantep FK'da transfer yasağı kalktı, imzalar peş peşe geldi!
FIFA'nın uyguladığı geçici transfer yasağını gerekli ödemeleri yaparak kaldıran Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, kadrosunu hızlı bir şekilde güçlendirdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından kulübe getirilen geçici transfer yasağı cezasını sona erdirdi. İlgili kurumlara yapılması gereken ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte transfer tahtası açıldı. Bu gelişmenin hemen ardından harekete geçen Trendyol Süper Lig temsilcisi, peş peşe yeni oyuncularını kamuoyuna tanıttı.
Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından kulübe getirilen geçici transfer yasağı cezasını sona erdirdi.
Yapılan transferler kapsamında hücum hattı için forvet oyuncuları Fuat Bavuk ve Trivante Stewart kadroya dahil edildi.
Savunma ve orta saha kurgusunu güçlendirmek adına ön libero ve stoper mevkilerinde oynayan Ulrich Meleke, sağ bek Sabahattin Destici ile sol bek oyuncuları Florin Stefan ve Kerim Çalhanoğlu renkleri bağlandı.
Kale bölgesi için ise Kacper Tobiasz ile el sıkışıldı. Öte yandan kulüpten yansıyan bilgilere göre, kadroya katılan toplam 8 yeni isimle resmi sözleşme imzalama süreçleri tamamlandı.
Yeni transferlerin resmiyet kazanması amacıyla kulüp bünyesinde özel bir imza töreni düzenlendi.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın bizzat katılım gösterdiği törende, oyuncular kendilerini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.
Törenin ve resmi evrak işlemlerinin sona ermesinin ardından yeni transferler vakit kaybetmeden harekete geçti. İmza atan futbolcular, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Sırbistan kampına katılmak üzere yola çıkarak teknik heyet ve takım arkadaşlarına dahil oldu.