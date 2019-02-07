Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kararlara göre, Gaziantepspor'un 3 Şubat 2019 tarihinde oynanan Niğde Anadolu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.



Kararlara göre, Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü.



PFDK kararları şöyle:



"1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D3, D4, D5, D6, MARATON E7, E8, F1, F2, KAPALI B TRİBÜN C1 ile GÜNEY KALE ARKASI G8, G10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR idarecisi HÜSEYİN ÜNEŞ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C7, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- AKHİSARSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON E, F, J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 04.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- HATAYSPOR Kulübü sporcusu ABDOULAYE SADIO DIALLO'nun, 03.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR -DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON C nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- FETHİYESPOR Kulübü görevlisi ALİ DÖNMEZ'in, 03.02.2019 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi CENGİZ GÜNAYDIN'ın, 03.02.2019 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, kendi takım sporcusuna yönelik saldırısı ve rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu TURGUT DOĞAN ŞAHİN'in, kendi takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- TOKATSPOR A.Ş. teknik sorumlusu HASAN AKÇAYLI'nın, 03.02.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR - TOKATSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TOKATSPOR A.Ş. antrenörü KORAY PALAZ'ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü BİLGİN ERDEM'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN ERDOĞAN'ın, 02.02.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MEHMET TOSUN'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



17- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE VE BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA,



18- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- EYÜPSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN ERAY KARATAŞ'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- NAZİLLİ BELEDİYESPOR idarecisi HÜSEYİN ÖZER hakkında, 03.02.2019 tarihinde oynanan KOZAN BELEDİYESPOR -NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, TFF'den izin alınmadan çekim yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



23- GEBZESPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR - BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübü başkanı ABBAS SİR'in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübü idarecisi İLKER ÇAKIR'ın, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- PAZARSPOR Kulübü antrenörü KORAY ÇÖLGEÇEN'in, 03.02.2019 tarihinde oynanan PAZARSPOR -DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR -SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1994 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcu bulundurması gerekirken, müsabaka isim listesinde 01.01.1994 ve daha sonra doğmuş 7 futbolcu bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- OSMANİYESPOR FUTBOL Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde Alibeyköy Stadında oynanan ALİBEYKÖYSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, stadyum kapasitesinin %5'inden fazla misafir kulüp seyircisinin tribüne alınması nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- 1461 TRABZON Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- BUCASPOR Kulübünün, 02.02.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- PAYASSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR - SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- KOCAELİSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE'nin, 03.02.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu KADİR ENES KIRA'nın, 02.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR -GENÇLERBİRLİĞİ U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.



PFDK Başkanı



Av. E. Polat YILMAZ"



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