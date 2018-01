Kırmızı-siyahlı futbolcular, süresiz kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarına destek verdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un futbolcuları, süresiz kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarına destek verdi.



Celal Doğan Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Serhan Yılmaz ve Yunus Şencay, kadro dışı bırakılan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'a destek olmak için toplandıklarını söylediler.



Serhan Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımda her zaman sıkıntıların olduğunu ancak bu sene en üst seviyeye ulaştığını belirtti.

Maddi ve manevi destek alamadıklarını savunan Serhan, "Bize bir çözüm de sunmuyorlar. Hem ağabeylerimizin hem de gençlerimizin futbol hayatlarına zarar veriliyor. Bir çözüm üretilmiyor, çare bulunmuyor. Bizim söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Elimizden geleni yaptık ama sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Takım olarak hepimiz biriz, birbirimizin arkasındayız." şeklinde konuştu.



Yunus Şencay da takımda süresiz kadro dışı bırakılan 3 sporcuya destek olduklarını kaydederek, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Bu arada kadro dışı bırakılan futbolculardan Elyasa Süme de Gaziantepspor'daki her futbolcunun zorlu şartlarda mücadele ettiğini kaydetti.

Muhammed Ildiz ise Gaziantepspor'da futbolcuların asgari ücrete anlaştığını ancak buna rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia etti.