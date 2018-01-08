Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Burak Akın serbest bırakıldı
Burak Akın serbest bırakıldı

Gaziantepspor'da 3 futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılması

Kırmızı-siyahlı futbolcular, süresiz kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarına destek verdi

Gaziantepspor'da 3 futbolcunun süresiz kadro dışı bırakılması

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un futbolcuları, süresiz kadro dışı bırakılan takım arkadaşlarına destek verdi.

Celal Doğan Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Serhan Yılmaz ve Yunus Şencay, kadro dışı bırakılan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'a destek olmak için toplandıklarını söylediler.

Serhan Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımda her zaman sıkıntıların olduğunu ancak bu sene en üst seviyeye ulaştığını belirtti.
Maddi ve manevi destek alamadıklarını savunan Serhan, "Bize bir çözüm de sunmuyorlar. Hem ağabeylerimizin hem de gençlerimizin futbol hayatlarına zarar veriliyor. Bir çözüm üretilmiyor, çare bulunmuyor. Bizim söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Elimizden geleni yaptık ama sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Takım olarak hepimiz biriz, birbirimizin arkasındayız." şeklinde konuştu.

Yunus Şencay da takımda süresiz kadro dışı bırakılan 3 sporcuya destek olduklarını kaydederek, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
Bu arada kadro dışı bırakılan futbolculardan Elyasa Süme de Gaziantepspor'daki her futbolcunun zorlu şartlarda mücadele ettiğini kaydetti.
Muhammed Ildiz ise Gaziantepspor'da futbolcuların asgari ücrete anlaştığını ancak buna rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yunus Şencay #TFF1. Lig #TFF #Serhan Yılmaz #Gaziantepspor #futbol #Elyasa Süme
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sonraki Haber
“Denizler zorlu bir sınavla karşı karşıya“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.