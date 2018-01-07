Bir grup taraftar, kadro dışı bırakılan Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'a destek amacıyla kulüp binasına gelerek tezahüratlarda bulundu

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da bir grup taraftar, süresiz kadro dışı bırakılan 3 futbolcuya destek verdi.



Celal Doğan Tesisleri'ndeki kulüp binasına gelen taraftarlar, süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can lehine tezahüratlarda bulundu.



Futbolcularla ilgili alınan kararı protesto eden taraftarları, güvenlik güçleri kulüp binasının önünden uzaklaştırdı.

