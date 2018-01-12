ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Gaziantepspor, Derelioğlu'yla ilk idmanına çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantepspor, Derelioğlu'yla ilk idmanına çıktı

 TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren Gaziantep ekibi, Celal Doğan Tesisleri'nde devre arası hazırlıklarını sürdürdü.

Oktay Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Bir süre önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can da idmana katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Oktay Derelioğlu #Gaziantepspor #futbol #antrenman
Önceki Haber
ABD'nin Panama Büyükelçisi istifa etti
Sonraki Haber
MHP Grup Başkanvekili Usta: Elimizi taşın altına koymaya hazırız, desteklemeye hazırız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.