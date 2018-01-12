TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Oktay Derelioğlu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.



Ligde sıkıntılı günler geçiren Gaziantep ekibi, Celal Doğan Tesisleri'nde devre arası hazırlıklarını sürdürdü.



Oktay Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.



Bir süre önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can da idmana katıldı.