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Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"22 Temmuz 1986 yılında Brezilya'nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, 2011 yılında Portekiz ligi takımlarından Freamunde'ye transfer oldu. Sırasıyla Astra Giurgiu ve FCSB takımlarında forma giyen Morais, kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıktı, bu sürede 14 gol atıp, 38 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşadı."


Kaynak: AA
Etiketler; #Gazişehir Gaziantep
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