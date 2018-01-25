Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Serdar Deliktaş, takımla beraber ilk idmanına çıktı

Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü Gaziantepspor ile yapacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapıldı.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.



Forvet oyuncusu Serdar Deliktaş da takımla beraber ilk idmanına çıktı.