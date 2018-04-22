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Gebzespor TFF 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Altınova Belediyespor'u 1-0 yenen Gebzespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Gebzespor TFF 3. Lig'de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Gebzespor, Altınova Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.

BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Gebzespor ile Altınova Belediyespor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gebzespor, Oğuz Başaran'ın 90+3. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Gebzespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Altınova Belediyespor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Gebzesporlu teknik heyet ve futbolcular, sahada büyük sevinç yaşadı, başarılarını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gebzespor #TFF #spor toto #amatör #futbol
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