Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında Altınova Belediyespor'u 1-0 yenen Gebzespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Gebzespor, Altınova Belediyespor'u 1-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.



BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Gebzespor ile Altınova Belediyespor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Gebzespor, Oğuz Başaran'ın 90+3. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Gebzespor TFF 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Altınova Belediyespor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.



Karşılaşmanın ardından Gebzesporlu teknik heyet ve futbolcular, sahada büyük sevinç yaşadı, başarılarını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.