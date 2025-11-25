Gece apar topar ayrıldı, telefonlara çıkmadı: Sivasspor hukuki işlem başlatıyor

Özbelsan Sivasspor, kanat oyuncusu Luan Campos’un gece saatlerinde eşyalarını alarak izinsiz şekilde tesisleri terk ettiğini açıkladı. Kulüp, sözleşmenin haksız feshi gerekçesiyle hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gece apar topar ayrıldı, telefonlara çıkmadı: Sivasspor hukuki işlem başlatıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk ettiği gerekçesiyle kanat oyuncusu Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Gece apar topar ayrıldı, telefonlara çıkmadı: Sivasspor hukuki işlem başlatıyor - Resim : 1

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Photoshop Web nasıl ücretsiz kullanılır? Adobe’den 12 aylık kampanyaPhotoshop Web nasıl ücretsiz kullanılır? Adobe’den 12 aylık kampanyaBilim ve Teknoloji
Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesiYarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sivasspor
Günün Manşetleri
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Maarif Kongresi'nde dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri uçuşa geçti! Mevduat faizleri uçuşa geçti!
Altın fiyatları 10 günün zirvesinde! Altın fiyatları 10 günün zirvesinde!
Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi Yarın elektrikler kesilecek: 26 Kasım kesinti listesi
Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi Bu iller dikkat! Meteoroloji sağanak ve gök gürültüsü alarmı verdi
Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den açıklama: Karla karışık yağmur geliyor