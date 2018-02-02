"31 ilden 455 genç sporcumuz burada müsabakalara katılacak. Başarılı olan gençlerimiz, ülkemizi 2024 ve 2028 olimpiyatlarında temsil edecek"

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nın eleme müsabakaları, Bilecik'te başladı.



İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve davetliler katıldı.



Başkan Aydın, tören öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi iki bölgeye ayırdıklarını söyledi. Elemelerin Bilecik ve Erzincan'da gerçekleştirileceğini kaydeden Aydın, "31 ilden 455 genç sporcumuz burada müsabakalara katılacak. Başarılı olan gençlerimiz, ülkemizi 2024 ve 2028 olimpiyatlarında temsil edecek." diye konuştu.



Organizasyon 4 Şubat Pazar günü sona erecek.