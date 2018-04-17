Genç Erkekler Boks Milli Takımı Antrenörü Ayhan Öz, geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiklerine işaret ederek, "Bu sene 10 sıklette en az 6 madalya almak istiyoruz." dedi.

Genç Erkekler Boks Milli Takımı, İtalya'nın Roseto degli Abruzzi kentinde bugün başlayacak ve 26 Nisan'da sona erecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na, Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.



Çalışmalarını tamamlayan takımın antrenörü Ayhan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 2,5 ay hazırlandıklarını belirtti.



Öz, iki hafta önce Litvanya'da uluslararası bir turnuvaya katıldıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Orada da 5 madalya aldık. Çok büyük başarılar elde ettik. Geçen seneki takımımız ümit milli takımına geçti. Bu yılki takımımız da gelecekte ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil edecek. Onlara güvenimiz sonsuz. Şampiyonada geçen sene 5 madalya alarak son 34 yılın en büyük başarısını elde etmiştik. Bu sene üzerine çıkmayı düşünüyoruz. 10 sıklette en az 6 madalya almak istiyoruz." diye konuştu.



İLK HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU



Milli boksör Yiğit Uz ise 8 yıldır boks yaptığını söyledi.



Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden Yiğit, şunları dile getirdi:



"Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olursam Gençlik Olimpiyatları'na, ilk yediye kalırsam da Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanıyorum. İnşallah şampiyon olup her iki turnuvaya da gitmeye hak kazanırım. Ancak ilk hedefim Avrupa şampiyonu olmak."



Milli sporculardan Yusuf Gökçek, kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu aktararak, "Bu yıl ilk defa Avrupa Şampiyonası'na milli takım adına katılacağım. İlk çıkışımda ülkemize madalya getirmek istiyorum. Daha sonra dünya şampiyonu olmak istiyorum." ifadesini kullandı.