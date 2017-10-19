Genç Erkekler Boks Milli Takımı, Antalya'da gerçekleştirdiği Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Türk Milli Takımı gözünü şampiyonluğa dikti.

Antalya'da 21-28 Ekim'de düzenlenecek ve 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun ringe çıkacağı Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 kilo olmak üzere 10 sıklette madalya kovalayacak ay-yıldızlı ekip, son hazırlık kampını tamamladı.

Organizasyonun yapılacağı 10 bin kişilik spor salonunda son antrenmanını gerçekleştiren milli takımda hedef Türkiye'de yapılan turnuvayı şampiyon olarak bitirmek.



Her sıklette madalya hedefi

Ay-yıldızlı takımın başantrenörü Gürkan Sönmez, Kastamonu'daki kampın ardından 20 kişilik kadroyu 10'a düşürdüklerini, Antalya'daki kampın da çok iyi geçtiğini söyledi.

Takımın iyi durumda olduğunu aktaran Sönmez, katılacakları tüm sıkletlerde iddialı olduklarını dile getirdi.

Şampiyonada en fazla madalyayı Türkiye'nin alacağına inandıklarını vurgulayan Sönmez, "Gençler kategorisinde son iki yıldır Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu çıkarttık. Onun için de federasyon başkanımız takımımızı çok iyi tanıyor. Başkanımız, takımımızın başarısından dolayı Gençler Avrupa Şampiyonası'nı Antalya'ya aldı. İnşallah burada da başarılarımıza daha fazlasını katarak, takımımızı her sıklette şampiyon yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

Takımlarında sıkletlerinde dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcular bulunduğuna değinen Sönmez, takım halinde madalyaları almaya niyetli olduklarını bildirdi.



"İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyoruz"

Gençler 64 kiloda 2017 dünya şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir de şampiyona yaklaşık 6-7 aydır düzenlenen kamplarda hazırlandıklarını belirterek, "Ev sahibi olduğumuz şampiyonada madalyaları alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonaya hazır olduklarını aktaran milli sporcu, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.