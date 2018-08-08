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Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

Viktor Bannikov Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı.

Genç millilerin aday kadrosu belli oldu

Viktor Bannikov Turnuvası'na katılacak 17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'nda B Grubu'nda sırasıyla Letonya, İsrail ve Belarus ile karşılaşacak millilerde aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Ağustos Cumartesi günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Evra Saner Gülal (Galatasaray)

Defans: Çağatay Kurukalıp (Kasımpaşa), Emirhan Çetinbaş, Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Gürkan Başkan, Kemal Bayrak (Fenerbahçe), Melih Çalışkan, Rahmi Salih Kaya (Altınordu)

Orta Saha: Batın Özdemir (Fenerbahçe), Berke Avaz (Beşiktaş) Ferhat Çoğalan (LOSC Lille), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Polat Abay, Tayfun Tatlı (Altınordu)

Forvet: Ahmet Emir Özbay (Beşiktaş), Ali Akman (Bursaspor), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Salih Kavrazlı (Altınordu)

Milliler, organizasyonda 15 Ağustos'ta Letonya, 16 Ağustos'ta İsrail ve 18 Ağustos'ta ise Belarus'la karşılaşacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Genç Milliler
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