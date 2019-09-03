18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Litvanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 ve12 Eylül tarihlerinde deplasmanda Litvanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 6 Eylül Cuma günü İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.



Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin, Litvanya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (1.FC Köln), Furkan Metin (Altınordu), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Gürkan Başkan (Fenerbahçe), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa).

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Vefa Temel (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ali Karakaya (Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor).

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Serhat Ahmetoğlu (Fenerbahçe), Muhammet Akpınar (Trabzonspor).