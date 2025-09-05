Genç yıldızdan olay yaratan Messi itirafı: "Beni öldürmek istedi"

Perşembe gecesi oynanan maç, Messi için de ayrı bir anlam taşıdı. Arjantin topraklarındaki son milli maç olabileceği konuşulan karşılaşmanın ardından yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası’nda yer alamayabileceğini açıklayarak taraftarları şaşırttı.

“BİR AN BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ”

Goal.com'a göre, Mastantuono, kariyerinin en unutulmaz akşamını İspanyol basınına şu sözlerle aktardı:

“Bir pozisyonda Messi’ye pas vermek yerine şut çekmeyi seçtim. O anda beni öldürmek istedi ama sonra anladı. Hemen özür diledim. Onunla aynı sahada olmak inanılmazdı. Bu hayatımın rüyasıydı. Çocukluğumdan beri idolüm olan biriyle, River Plate’in sahasında birlikte oynamak tarifsiz bir duyguydu.”

Genç yıldız, El Monumental’de taraftarların Messi’ye gösterdiği büyük sevgiyi ise, “Hak ettiği buydu” sözleriyle değerlendirdi.

Mastantuono’nun Real Madrid macerası da dikkat çekiyor. Bir ay önce takıma katılan Arjantinli futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso’nun güvenini kazanarak üç lig maçının ikisinde ilk 11’de sahaya çıktı, birinde ise oyuna sonradan dahil oldu. Zaman zaman tutarsızlıklar yaşasa da genç oyuncu, yeteneği ve performansıyla şimdiden futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.