Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 33'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3 - 1 mağlup olan Gençlerbirliği, tarihinde ikinci kez bir alt lige düştü.Kaynak: DHA
Bu yenilgiyle 30 puanda kalan Başkent ekibinin ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
29 YIL ARADAN SONRA YİNE DÜŞTÜ
Daha önce 1987-88 sezonunda 38 maçta topladığı 30 puanla bir alt lige düşen Başkent ekibi bir sene sonra yani 1988-89 sezonunda şampiyon olarak tekrardan şu andi Süper Lig'e yükselmişti. 1989-90 sezonundan beri aralıksız olarak Süper Lig'de yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip 1989-1990 sezonunda tekrardan Süper Lig'de yarışmaya başladıktan 29 sene sonra küme düşme acısı yaşadı.
Ankara ekibi, böylelikle merhum başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşerek 2'nci şansızlığını yaşadı:
Kırmızı-Siyahlı ekip Kardemir Karabük'ün ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.