Gençlerbirliği, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Gençlerbirliği'nin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı Ahmet İlhan Özek'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarının ilk dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ahmet Oğuz, skoru 3-0 yaptı. Demir Grup Sivasspor, Thievy Bifouma'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Vedat Muric ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, sahadan 4-1 galip ayrıldı.