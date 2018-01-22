Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor karşılaşması, 26 Ocak Cuma günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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