🔴 Gençlerbirliği - Beşiktaş canlı izle! 🔴 Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig 26. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm detaylar
Gençlerbirliği ve Beşiktaş, Süper Lig 26. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki ekip ligde 26. defa karşı karşıya geliyor.
Siyah beyazlı takım, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 10 maçtan 4'ünü kazandı. İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 10 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu. İşte Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Gençlerbirliği, bu akşam (15 Mart) karşı karşıya geliyor.
SİYAH BEYAZLI EKİBİN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.
Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.
Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.
Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş ve Gençlerbirliği, bu akşam (15 Mart) karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.