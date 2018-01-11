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Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Başkent temsilcisi, Bursaspor'dan forvet Deniz Yılmaz'ı renklerine bağladı

Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz'ı transfer etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ara transfer dönemine eski futbolcusu Aydın Karabulut'u kadrosuna katarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor'da forma giyen forvet Deniz Yılmaz'ı da renklerine bağladı.

Başkent kulübü, Deniz Yılmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Öte yandan, "10 numara" mevkisi için arayışlarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Guelor Kanga'yı gündemine aldı. 1990 Gabon doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşen Gençlerbirliği, transfer için sunduğu şartlara yanıt bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bursaspor #Çaykur Rizespor #futbol #gençlerbirliği #Guelor Kanga #kızılyıldız #süper lig #süperlig #transfer
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