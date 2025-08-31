Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz Aydın, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-Nesyri.

Sarı-lacivertliler, Avrupa müsabakası nedeniyle ligin ilk haftasında sahaya çıkamamış, açılışı 2. haftada Göztepe deplasmanında yapmış ve golsüz berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe ilk galibiyetini almıştı.

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de, Gençlerbirliği maçında takımın başında Zeki Murat Göle bulunuyor.

6 EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş’ın tedavileri sürüyor. Ayrıca transfer görüşmeleri süren Yusuf Akçiçek ile Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran kadroda yer almadı.