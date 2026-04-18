Gençlerbirliği - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının hakemleri açıklandı.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 30. haftası kapsamında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin sahaya çıkacağı bu müsabakada görev alacak hakem kadrosu belli oldu. Karşılaşmada orta hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak ve maçın başlama düdüğünü çalacak.

ZORLU MÜCADELENİN YARDIMCI HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Hakem Batuhan Kolak'ın yeşil sahadaki yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Takımların ligdeki gidişatını yakından ilgilendiren müsabakada, saha kenarında dördüncü hakemlik görevini ise Ayberk Demirbaş yerine getirecek.

VAR KOLTUĞUNDA ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY OTURACAK

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın teknoloji destekli hakem yönetimi de netlik kazandı. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı. Taşkınsoy'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) odasında Murat Altan eşlik edecek.

Karşılaşma, hakem heyetinin yönetimiyle saat 20.00'de başlayacak.

