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Gençlerbirliği Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak

Gençlerbirliği, haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. 

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek Atilla Karaoğlan, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos, Gazişehir Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği #Gazişehir Gaziantep
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