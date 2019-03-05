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Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erkan Sözeri'nin görevine son verildiğini duyurdu. Atasoy, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği #erkan sözeri
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