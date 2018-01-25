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Gençlerbirliği'nden Fikret Orman'a destek

Gençlerbirliği, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nden Fikret Orman'a destek

Gençlerbirliği, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada vakıf başkanlığı seçiminde kulüp olarak Fikret Orman'a destek verecekleri belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçiminde, Avrupa'da başarıyla mücadele eden bir takımın başkanlığını yapma tecrübeleri de kazanan Fikret Orman'ın yanında olacaklarını ifade eden Cavcav, Beşiktaş Başkanı'nın Türk futbolunun marka değerini yükselteceğine gönülden inandığını vurguladı.

Murat Cavcav, Fikret Orman'ın vakfı en iyi noktalara taşıyacağından emin olduklarını da sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #gençlerbirliği #futbol #fikret orman
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