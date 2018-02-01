"(Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in sözleri) Hatırlatmak isteriz ki saygı, '10 ayakkabı verilerek' kazanılmayacak kadar önemli bir olgudur. Ayrıca iddia edildiği gibi bir ayakkabı alışverişi olmamış, futbolcularımız sahaya kendi ayakkabıları ve malzemeleriyle çıkmıştır"

Gençlerbirliği Kulübü, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının ardından basın toplantısında yaptığı "Ayakkabıları yoktu. 10 çift ayakkabıyı biz verdik" açıklamasına yanıt verdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, iddia edildiği gibi bir krampon alışverişi olmadığı belirtildi. Şenol Güneş’in Bursaspor Teknik Direktörlüğü döneminde söylediği "İstanbul’un havası kirli" sözüne gönderme yapılarak, kendisinin ima ettiği havadan etkilendiği ifade edildi.

Gençlerbirliği'nin kamuoyunca yıllardır centilmen sıfatıyla anıldığı hatırlatılarak, "Bu hem taraftarımızın tribünde yarattığı aile ortamı hem de kulüp politikamız gereği bizim de onurla göğsümüzde taşıdığımız bir sıfat olmuştur. Bu sebeple de Ankara’da rakip takımları centilmence misafir etmiş, rakip takımlardan da gittiği deplasmanlarda aynı şekilde karşılık görmüş, o karşılığı göremese de centilmence mücadele ile sonuçlardan bağımsız olarak sahadan ayrılmıştır." denildi.

Beşiktaş'ın 3-1’lik galibiyetinden dolayı tebrik edildiği açıklamada, "Salı akşamı Vodafone Park’ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize göstermiş oldukları misafirperverlik ve nezaket için teşekkür ederiz. Benzer bir misafirperverliği rakip teknik direktör tarafından yedek kulübemize bir 'hoş geldiniz' ziyareti ya da farklı şekillerde göremesek de futbolcularımız ve teknik ekibimiz centilmence mücadeleden vazgeçmemiş, mücadelenin sonunda da kazananı kutlamıştır." yorumu yapıldı.



Şenol Güneş’in maç sonunda yaptığı açıklamaların yaşça 'büyüklük' sıfatının arkasına gizlenemeyecek kadar hatalı ve şaşırtıcı olduğu dile getirilerek, "Şenol Güneş’e gelen her dostça uyarı ya da hatırlatmaya 'büyüklük' sıfatıyla siper olanlara şunu da hatırlatmak isteriz: 22 Eylül 2015 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçından sonra merhum onursal başkanımız İlhan Cavcav’ın hakemle ilgili yorumunu kasteden Şenol Güneş’in, 'Cavcav hakemi görmüş mü ki… Uzağı görebiliyor demek, iyi' cümlesi kendisinin de bu kavramlara olan bakış açısını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.



Gençlerbirliği Kulübü, Güneş'in basın toplantısındaki açıklamasına şöyle cevap verdi:

"Maç sonunda sebebini bilmediğimiz bir şekilde 'Saygısız olduğumuzu söylediler, nasıl bir saygısızlığımız oldu bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu. 10 çift ayakkabıyı biz verdik. Bizi yenseler bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdi' açıklaması ile 'sözde' bir lütuf örneği sergilemesi ise kamuoyunun takdiridir. Ancak biz hatırlatmak isteriz ki saygı, '10 ayakkabı verilerek' kazanılmayacak kadar önemli bir olgudur. Ayrıca iddia edildiği gibi bir ayakkabı alışverişi olmamış, futbolcularımız sahaya kendi ayakkabıları ve malzemeleriyle çıkmıştır. Ayakkabılar verilmiş olsa dahi yapılan iyiliğin bu şekilde konuşulması, amiyane tabirle başa kakılması da bir o kadar söyleyeni küçülten söylemlerdir.

Beşiktaş gibi saygın ve büyük bir camianın teknik direktörü olması bile Şenol Güneş’in son dönemdeki davranışlarını ve açıklamalarını örtme konusunda yeterli olamıyor. Şenol Güneş’in Bursaspor’da, yani bir Anadolu takımında iken 'İstanbul’un havası kirli' cümlesini kurduğu dönemki hisleri baki mi bilmiyoruz ancak kendisinin o ima ettiği havadan etkilendiği çok açık. Umuyoruz ki en kısa sürede bu durumdan çıkar ve yine herkesin sevdiği , saydığı Şenol Güneş olarak Türk futboluna katkı vermeye devam eder."