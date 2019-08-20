İstanbul'da 16 katlı binada yangın! İşte ilk fotoğraf
İstanbul'da 16 katlı binada yangın! İşte ilk fotoğraf
13 hedef vuruldu
13 hedef vuruldu
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Meteorolojiden son dakika uyarısı
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