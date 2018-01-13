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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Gençlerbirliği Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda 16 Ocak Salı günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı.

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. Antrenman, dar alan ve yarı sahada olmak üzere iki aşamalı taktik çift kale maçla tamamlandı.

Halil İbrahim Pehlivan takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Nihat Şahin ve Elvis Manu antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Belek'teki kampını tamamlayacak. Başkent temsilcisi, öğleden sonra Bursa'ya gidecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #gençlerbirliği #futbol
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