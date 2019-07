Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan: Genç ve dinamik bir takım kuracağız

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, yaş ortalamasını düşürerek genç ve dinamik bir takım oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Gençlerbirliği'ne geldiği için son derece mutlu olduğunu belirtti.

Başkent kulübünün başkanı Murat Cavcav ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür eden Kaplan, iyi bildikleri bir camiaya geldiklerini, bu nedenle de uyum süreci yaşamayacaklarının altını çizdi.

Kaplan, MKE Ankaragücü'nde geçen sezonun ikinci yarısında güzel işler yaptıklarına işaret ederek, "O zor günde taşın altına elimizi sokarak başkan, yönetim kurulu, futbolcu grubu ve taraftarlarla olumlu çalışmalar yaptık. Aynı şeyleri burada da yapmak istiyoruz." dedi.

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı merhum İlhan Cavcav ile de "başarılı işler" yaptığını dile getiren Kaplan, "Murat Cavcav başkanımızla da daha önce Hacettepe'de birlikte çalışmıştık. 1,5 yıl orada çok güzel işler yaptık. Başkanımız bu sene böyle bir görev verdi. Biz de bunu kabul ettik. Başkan söyledikten sonra benim için maddiyatın hiçbir önemi yok. Sevdiğimiz camia olduğu için taraftarımıza, başkanımıza layık olmak istiyoruz." diye konuştu.



"İyi bir takım oluşturacağız"

Mustafa Kaplan, herkesin takdir ettiği bir futbol sergilemek istediklerini vurgulayarak, "İyi bir takım oluşturacağız. Yaş ortalamasını düşüreceğiz. Genç, dinamik bir takım kuracağız." yorumunu yaptı.

Hedef belirlemek için henüz erken olduğunu söyleyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Geçen sene herkesin bitti dediği Ankaragücü tarih yazdı. Hedef koymak için takımları bir görmek lazım. Bu sene takımlar transferde sessiz bir şekilde ilerliyor. Futbolcu maliyetleri aşırı derecede yüksek ama biz Spor Toto 1. Lig'den çıktığımız için 8 nokta transfer yapmak istiyoruz. Elimizde genç oyuncular da var. Onlarla iyi bir karma yapmayı hedefliyoruz. Pilot takımımızdan 7 oyuncu aldık. Gençlerbirliği büyük camia. Bu camiaya layık olmak için iyi kadro yapıp, lig başladığı zaman da hedefi ona göre belirlemek lazım."



"Ülke futboluna yeni isimler kazandıracağız"

Kırmızı-siyahlı kulüpte görev aldığı dönemlerde birçok genci Türk futboluna kazandırdığına dikkati çeken Kaplan, yeni dönemde de buna devam edeceklerini aktardı.

"Yeni İrfan Canlar çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullanan Kaplan, "Biz ülke futboluna hep genç oyuncular yetiştirdik. Yine bu sene de genç oyuncuları ülke futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaplan, Gençlerbirliği'nin gelecek vadeden oyuncuları Yıldırım Mert Çetin ve Berat Ayberk Özdemir için transfer teklifi olup olmadığıyla ilgili soruya, "Gençlerbirliği tarihinde hep büyük takımlara oyuncular satmıştır. Hacettepe'de Mert ve Berat'ı 1,5 yıl oynattım, sonrasında A takıma verdik. Her yerde konuşuluyor; 'Mert'i o istiyor, Berat'ı bu istiyor.' İyi bir teklif olursa onun değerlendirmesini başkan ve yönetim kurulumuz yapar. Burada kalırlarsa da en çok ben mutlu olurum. Şu an resmi bir talep yok." yanıtını verdi.



"Riski seven bir teknik adamım"

Gençlerbirliği'nde oynatmak istediği oyun sistemiyle ilgili de bilgi veren Kaplan, "Cesaretli, riski seven bir teknik adamım. Kesinlikle tamamen savunma anlayışını ön planda tutan bir oyun yapım yok. Aksine hücumu severim." diye konuştu.

Kaplan, rakiplere göre oyun sistemlerini değiştireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"4-4-2, 4-2-3-1 ve 3-5-2 sistemlerinde de oynayabiliriz. Bu rakibe göre alacağımız bir karar. Oyun içinde de sistemimizi değiştirebiliriz. Sadece savunma yapan takımların çoğu mağlup olur. Biz de böyle bir şey yok. Özellikle iç sahada geçen sene bunun örneğini Ankaragücü'nde gösterdik. Bu sene de aynı şeyi yapmak istiyoruz. Hücum yapan takımlar genelde kazanırlar. Oyunun iki yönünü de iyi oynamayı arzuluyoruz. Oynadığımız futbolla ses getirmek istiyoruz. Saha içerisindeki duruşuyla ve centilmenliğiyle iyi bir takım yapacağız."

Teknik direktör Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'nün sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncusuyla ilgilenmediklerini sözlerine ekledi.