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Gençlerbirliği Sefa Yılmaz'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Altınordu'da forma giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Sefa Yılmaz'ı transfer etti

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

Başkent ekibi, son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.

Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında görev yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği
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