Süper Lig ekibi, Fransa 1. Lig ekiplerinden Montpellier'in Beninli oyuncusu Stephane Sessegnon ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Montpellier'in Beninli oyuncusu Stephane Sessegnon ile anlaşmaya vardı.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 numara bölgesi için Sessegnon'u transfer ettiklerini ve futbolcu 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Kadrolarına önemli ve tecrübeli bir isimi kattıklarını belirten Murat Cavcav, "Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'dan sonra Sessegnon gibi önemli bir isimle kadromuzu daha da güçlendirdik." dedi.

Takımın iyi sonuçlar almaya başladığına dikkati çeken Cavcav, "Bu sonuçların devamının geleceğini düşünüyoruz. Kadromuzun iyi olduğunu daha önce de söyledim. Transfer döneminde de bu ekibe önemli oyuncular kattık. Babam, onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonun 2. devresinde en kısa sürede sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu sıkıntılı durumdan bir an evvel çıkıp, çok iyi yerlere geleceğiz yeter ki taraftarımız bizi bu yönde desteklesin ve yanımızda olsun." ifadelerini kullandı.



Futbola Benin'in Requins takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 2008 yılında Fransa'nın Le Mans takımından Paris Saint-Germain ekibine 8 milyon avroya transfer oldu.



Paris Saint-Germain'den 2011'de İngiltere Premier Lig takımı Sunderland'e 7 milyon avroya giden Sessegnon, 2013'te aynı bedelle İngiltere'nin West Bromwich ekibine geçti.



2015-2016 sezonu sonunda West Bromwich'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan tecrübeli futbolcu, eylül ayında Fransız kulübü Montpellier ile anlaştı.



Yeni takımının formasıyla 15 maçta 1 gol atan Sessegnon, Benin Milli Takımı ile çıktığı 60 karşılaşmada 15 gol kaydetti.