banner1002
Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç son yolculuğuna ugurlandı
Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç son yolculuğuna ugurlandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 790 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 790 kişi yakalandı
Sahte polis tutuklandı
Sahte polis tutuklandı
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi

Gençlerbirliği Süper Lig hedefine kilitlendi

Gençlerbirliği futbolcusu Ahmet Oğuz, "Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Gençlerbirliği Süper Lig hedefine kilitlendi

Spor Toto 1. Lig'de devre arasına lider giren Gençlerbirliği'nin oyuncuları Ahmet Oğuz ve Yıldırım Mert Çetin, Süper Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.
AA muhabirine açıklamada bulunan kırmızı-siyahlı oyunculardan Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'nin altyapısından yetiştiğini vurgulayarak, "Geçen sezon küme düşerek büyük bir üzüntü yaşadık. Gençlerbirliği taraftarını, ailesini hayal kırıklığına uğrattık. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.
Takımının ilk yarıdaki tüm maçlarında oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda yeniden Süper Lig'de yer almayı amaçladıklarını belirterek, bu hedef doğrultusunda Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında önemli işler yaptıklarını dile getirdi.
İlk devreyi 41 puanla lider tamamlayan başkent temsilcisinin önemli isimlerinden Ahmet Oğuz, "İlk yarıyı güzel bitirdik. Takımda kesinlikle rehavet yok. Gerçekten kaliteli bir ekibiz. İllaki bizi zorlayacak takımlar olacak ama ancak bireysel hatalardan dolayı yenilebiliriz." şeklinde görüş belirtti.
İsmi Beşiktaş ile anılan Ahmet, transfer haberlerine ilişkin ise, "Gençlerbirliği'nde kaptanlığa kadar yükselmiş bir futbolcuyum. Çocukluğumda bu tesislere gelip gitmeye başladım. Buradan bir gün başka takıma gitmek için çıkarsam, ancak başkanımız Murat Cavcav'ın izniyle, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Bana şu ana kadar ulaşan bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Mert: "Mağlubiyetler bizi tekrar kendimize getirdi"
Gençlerbirliği altyapısından yetişen bir diğer futbolcu Yıldırım Mert Çetin, ilk devre takım halinde kalitelerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, "En kısa sürede matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edip, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz." dedi.
Sezona galibiyet serisiyle başladıklarını hatırlatan Yıldırım Mert, "8'de 8 yaptık. İlk 11 haftayı 10 galibiyet ve 1 beraberlikle geçtik. Ardından iki maç kaybettik ama buna 'iş kazası' diyebiliriz. Mağlubiyetler bizi tekrar kendimize getirdi. Devreyi güzel noktaladık. İkinci yarıya da bir seriyle başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç futbolcu, Gençlerbirliği'nin onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Süper Lig'e trajik bir şekilde veda edildiğinin hatırlatılması üzerine "Geçen sene yaşanılmaması gereken bir sezon oldu ama bunlar tabii ki futbolda var. Biz hatalardan ders çıkarıp, tekrar Süper Lig'e dönmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Kırmızı-siyahlı takımda ortaya koyduğu performansla Ümit Milli Takım'a seçilen 21 yaşındaki stoper, bireysel hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:
"Gençlerbirliği'nin altyapısından çıktım ve şu an A takımda, hayallerimi süsleyen yerdeyim. Tabii hayallerim adım adım ilerliyor. Milli takım hayalim vardı ve bir bakıma onu gerçekleştirdim. Gençlerbirliği'nde oynuyorum ve bir hayalim daha gerçekleşti. Gençlerbirliği armasının sorumluluğunun farkındayım. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu formayı seneye Süper Lig'de de giymek istiyorum. A Milli Takım formasını da giyersem, hedeflerime bir adım daha yaklaşmış olacağım. A Milli Takım'da da performansımla konuşulmak ve camiamızı onurlandırmak istiyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.