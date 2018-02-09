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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta

Süper Lig'in 21. haftasında kritik 10 Şubat 2018 Cumartesi günü, yarın bir maç oynanacak. Maçlardan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat 2018 Cumartesi günü, yarın kritik bir maç oynanacak.

Saat 16.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç, beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Trabzonspor, yarın deplasmanda yapacağı Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban, kart cezalısı Yusuf Yazıcı ile izinli Onazi yer almadı.

ulusal.com.tr

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