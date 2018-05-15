Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi
Erdoğan'dan Kudüs için telefon diplomasisi
TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pendik'te feribot kazası. Çok sayıda yaralı var!
Pendik'te feribot kazası. Çok sayıda yaralı var!
Sahil Güvenlik görev başında
Sahil Güvenlik görev başında

Gençlerbirliği Ümit Özat ile yollarını ayırdı

Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Ümit Özat ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Etiketler; #gençlerbirliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.