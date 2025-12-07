Gençlerbirliği’nde deprem! Volkan Demirel galibiyet sonrası istifasını duyurdu

Gençlerbirliği’nde teknik direktör Volkan Demirel istifasını açıkladı.

Başkan Mehmet Kaya’nın genel kurulda yaşanan tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilmesinin ardından Volkan Demirel de görevini bıraktığını duyurdu. Demirel, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa kararını kamuoyuna iletti.

Gençlerbirliği, Demirel yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gençlerbirliği’nde genel kurulda büyük gerginlik yaşanmış, başkan adaylarından Çağrı Çetin’in kongreye alkollü geldiği iddiası salonu karıştırmıştı. Bu gelişme üzerine mevcut başkan Mehmet Kaya sert tepki göstererek, “Kabul edilemez” demiş ve adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Yönetim istikrarı için fedakarlık yaptığını belirten Kaya’nın kararı camiada üzüntü yaratmıştı.

Volkan Demirel’in istifasıyla birlikte kulüpte belirsizlik yeniden derinleşti.