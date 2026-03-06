Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

KISA SÜREN BAŞKENT MACERASI

16 Şubat'ta dümene geçen Levent Şahin'in Gençlerbirliği karnesi ligde iki maçla sınırlı kaldı. Bu süreçte deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Başkent ekibi, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kalarak 1 puan toplayabildi.

Şahin yönetimindeki Gençlerbirliği, ligdeki bu sonuçlara rağmen dün Ziraat Türkiye Kupası’nda Aliağa Futbol’u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

BİR SEZONA DÖRT TEKNİK ADAM

Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon teknik direktör istikrarı yakalamakta zorlanıyor. Sezona, takımı geçen yıl Süper Lig’e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan kırmızı-siyahlılar, 11. haftada Volkan Demirel’i göreve getirdi. Kulüpteki başkanlık değişiminin ardından 5 maç sonunda Demirel’in istifasıyla boşalan koltuğa Metin Diyadin oturdu. Diyadin’in 6 maç süren üçüncü dönemi, Çaykur Rizespor beraberliği sonrası fesihle noktalandı.

Son olarak göreve getirilen Levent Şahin ile de yolların ayrılmasıyla kulüp, bir sezonda dördüncü ayrılığı yaşamış oldu. Gençlerbirliği, Süper Lig'de 24. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. sırada yer alıyor.