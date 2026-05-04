Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi bitti! Yollar resmen ayrıldı

Son dakika... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Gençlerbirliği Spor Kulübü