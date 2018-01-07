Başkent ekibinde kaleci Nihat Şahin, sakatlığı nedeniyle 4 ila 6 hafta forma giyemeyecek

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gençlerbirliği'nde kaleci Nihat Şahin'in, sakatlığı nedeniyle 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında sol ayağından sakatlanan ve MR'ı çekilen Nihat'ın bileğinde kanamaya bağlı ödem, kapsül hasarı ve yan bağında yırtık tespit edildiği kaydedildi.