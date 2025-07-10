Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu Orhan Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayatını kaybeden Yüksel, Seferihisar Kavakdere Mezarlığı’na defnedildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu Orhan Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
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Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel, 86 yaşında hayatını kaybetti. Yüksel’in cenazesi bugün İzmir’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze töreni, İzmir İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla gerçekleştirildi. Törene Yüksel’in ailesi ve yakın çevresi katıldı. Taziyeleri oğlu Levent Yüksel ve aile üyeleri kabul etti.

Merhum Yüksel’in naaşı, Seferihisar Kavakdere Mezarlığı’na defnedildi.

1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği formasıyla 235 maça çıkan Orhan Yüksel, kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü, en fazla forma giyen yedinci oyuncusuydu.

Yüksel, 1970-71 sezonunda gol kralı olduğu Adanaspor’u 1. Lig’e taşıdı. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yaptı ve uzun yıllar Altınordu’da oyuncu izleme antrenörü olarak görev aldı.

Gençlerbirliği Kulübü yayımladığı mesajda, “Merhum Orhan Yüksel’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz,” ifadelerini kullandı.

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