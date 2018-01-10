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Gençlik ve Spor Bakanlığından soruşturma

Bakan Bak, "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığından soruşturma

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı da belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak #Seyfullah Karadeniz #Osman Aşkın Bak #güreş
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