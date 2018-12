Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 27 puan ve üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de başarılı bir performans sergilediğini belirtti.



Daha başarılı olabilmek için çaba gösterdiklerini aktaran Adil Gevrek, 14 haftası geride kalan ligde, şu ana kadar iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydetti.



Başkan Gevrek, ligin 14. haftasında sahalarında Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Karşılaşmadan aldığımız 1 puanı küçümsemiyoruz ama sahamızda oynadığımız maçları kayıpsız atlatmamız gerek. Akhisarspor maçı kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı ancak olmadı. Sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Arada kazalar olabilir ancak Akhisarspor maçı kazanabileceğimiz bir maçtı." diye konuştu.



Ligin ilk yarısında oynayacakları 3 maça odaklandıklarını vurgulayan Adil Gevrek, "Önümüzde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçları var. Bu maçları kayıpsız atlatmak istiyoruz. Sezon başında ilk yarı için 27 puan hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşıp üzerine çıkmaya çalışacağız. Şu an ligde iyi durumdayız. Akhisar maçını kazanmış olsaydık, ligde üçüncü sıraya yükselecektik. Ligdeki iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Şu an için transferi konuşmak uygun olmaz"



Adil Gevrek, transfer konusunda ise şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlaka her takım çalışmalarını yapar ancak şu an için transferi konuşmak uygun olmaz. Biz önce önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maça bakıyoruz. İlk yarıyı güzel bir yerde tamamlamak istiyoruz. Ondan sonra gerekli çalışmaları yaparız. Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."



Başkan Gevrek, takımın başarısında önemli etkisinin bulunduğu taraftarlardan iç sahadaki maçlarda daha çok destek beklediklerini sözlerine ekledi.



Sahasında 1 kez yenildi



Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.



Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 7 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



Seyircisi önünde 7 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.



Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenerken, Demir Grup Sivasspor ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde sadece Atiker Konyaspor maçından puansız ayrıldı.



Sahasındaki 4 maçta kalesini gole kapattı



Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle savunmada iyi bir grafik çiziyor.



Süper Lig'de 14 haftada kalesinde 14 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, lider Medipol Başakşehir'in (6) ardından Bursaspor ile en az gol yiyen ikinci takım unvanını paylaşıyor.



Malatya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında gol yemedi.