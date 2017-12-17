Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, "Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'de kalacak ve kalıcı olacağız. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık." dedi.

Malatya'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, burada yaptığı konuşmada, bütün eleştirilere sonuna kadar açık olduklarını belirtti.

Bazen ulusal ve yerel basında çok asılsız haberler duyduklarını aktaran Gevrek, böyle durumların kulübe ve basın kuruluşlarına zararlar verdiğini kaydetti.



Süper Lig'de 16 puanlarının olduğunu hatırlatan Gevrek, şunları söyledi:

"Oynadığımız futbol ve kurduğumuz kadroyla istediğimiz yerde değiliz. 16 puandayız, kötü değiliz ama hak ettiğimiz yerde olmadığımızı herkes görüyor. Bu takım, 7-8 takımdan daha iyi bir takım. Şansızlıklar, hakem hataları oluyor. Hedeflediğimiz yerde değiliz ama uzun bir maraton var. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'de kalacak ve kalıcı olacağız. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Düşme kaygımız yok. Evkur Yeni Malatyaspor hem Malatya hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil edecek."



"Kesinlikle bir çözüme kavuşturacağız"

Bir gazetecinin kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan'ın son durumunu sorması üzerine Adil Gevrek, tecrübeli futbolcunun takıma katkı sağlayan oyunculardan biri olduğunu dile getirerek, "İnşallah bundan sonra da katkı sağlayacaktır. O gün öyle olması gerekiyordu. Kulüplerin bazı kriterleri, kuralları vardır ve bunların bazen işlemesi gerekir. Yalçın Ayhan ile bir görüşme yaptık. İlk yarının son iki maçında olmayacak. Kendisini toparlaması için 10 gün izin verdik. Devre arasında konuşup, o işi kesinlikle bir çözüme kavuşturacağız." değerlendirmesini yaptı.



Ligin ilk yarısının sonunda teknik heyet, yönetim kurulu, transfer komitesi ve sportif direktörün bir araya geleceğini anlatan Gevrek, takımda eksik gördükleri mevkilere takviye yapacaklarını ifade etti.